Kerem Bürsin özür diledi

Koronavirüs salgını kısıtlamaları sonrası kontrollü olarak normalleşmeye çalıştığımız şu günlerde, kafeler yüzde 50 kapasiteyle yeniden açıldı.

FOX TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisinde Hande Erçel’le başrolü paylaşan Kerem Bürsin, rol arkadaşıyla Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında kafelere gidenlere ağır sözler söyledi.

"AFFEDERSİNİZ AMA SİZ SALAKSINIZ"

Bürsin, kafelerde maskesiz oturanlara "Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya, maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya, affedersiniz ama siz salaksınız… “I’m sorry” (üzgünüm). Salaksınız. " dedi.

TEPKİ SONRASI ÖZÜR DİLEDİ: HOŞ DEĞİLDİ

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından özür dileyen bir açıklama yayınlayan Bürsin, şunları söyledi:

"Maalesef dün kullandığım ‘salak’ kelimesi doğru ve hoş bir tercih değildi. Bu yanlışım için özür dilerim. Son bir yıldır pandemi sürecindeyiz kimse için çok kolay geçmiyor ve bunu önleyecek, riski azaltabilecek tek şey maske takmak. Günlük vaka sayısında dünyada ilk sıradayız. Eğer ki sosyalleşeceksek maske takmamız, sorumluluk almak demek. ‘Setler?’ diye soracaksınız. Senaryolardan dolayı maalesef oyuncular maske takamıyor. Sahne arasında hep maske takıyoruz. Sürekli test oluyoruz. Mesela setimizde 5 vaka çıktı. Ben de, partnerim de pozitif olabilir. O yüzden yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Lütfen maskemizi takalım."