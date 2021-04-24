Kerem Bürsin'den dikkat çeken Hande Erçel yorumu

Her yaptıkları magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı sürüyor. Sen Çal Kapımı dizisindeki aşklarını gerçek hayatta da sürdürdükleri iddia edilen ve bu aşkın reklam olduğu söylenen ikili, son olarak Erçel'in tatil fotoğrafıyla gündeme geldi.

AŞK İDDİALARI YİNE ALEVLENDİ

Güzel oyuncu Erçel, sosyal medya hesabı Instagram'dan güneşi ardına aldığı ayakta pozuna yer verdi. Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni alan Erçel'e Bürsin'den de yanıt gecikmedi. Fotoğraf karşısında kendini tutamayan Kerem Bürsin, "İşte bu tam bir AMANIM" yorumunu yaptı. Bürsin'in Erçel'e hayranlığını bir kez daha dile getirmesi takipçileri arasındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. Kaynak: Snob Magazin