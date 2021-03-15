Kerem Bürsin: "Benim dünyamda öyle bir şey yok"

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 19'uncu Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu. Kerem Bürsin, Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen gecede ‘En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu’ seçildi.

Rol arkadaşı Hande Erçel’le aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine gelen Kerem Bürsin, 'PR aşkı' (reklam aşkı) söylentilerine son noktayı koydu.

"BENİM DÜNYAMDA ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Yakışıklı oyuncu, "Ben ona inanmıyorum. Öyle bir dünya yok, benim dünyamda öyle bir şey. PR için aşk yok. Biz de insanız, öyle bir şey söz konusu değil. Yapan var mı bilmiyorum, varsa da yazıklar olsun. Biliyorsunuz yalanın ömrü fazla sürmez zaten” ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALADIK"

Kerem Bürsin, iyi bir ikili olduklarını söylediği Hande Erçel’le ilgili olarak "Başka bir projede yine birlikte oynamak ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Dürüst olacağım, evet kesinlikle isterim. Güzel bir sinerji yakaladık. Bence bunu yakalayınca insan farklı karakterlerle de o kişiyle çalışmak ister. Bunun örnekleri burada da, Hollywood’da da var. Nedeni aşk değil. Aşk başka değerli bir şey. Bu sorular artık gelmesin, öyle bir şey olursa emin olun siz de bilirsiniz" şeklinde konuştu.

Aldığı ‘En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülüyle ilgili olarak Kerem Bürsin, "Ödül motive edici bir şey, ama egoyu şişiren bir şey değil" dedi.

"SANATTA KIYAS OLMAZ"

Sektörde yetenekli kadın ve erkek oyuncuların olduğunu belirten Bürsin, “Kendinize rakip olarak gördüğünüz isimler var mı?” sorusunu da cevapladı.

"Jönün tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, o kavram sadece burada var. Türkiye’de çok yetenekli ve başarılı oyuncularımız var. Hepsini seviyorum, hepsi aşırı yetenekli insanlar. Sanatta pek kıyas olmaz. Bence rekabet de değil, günün sonunda yaptığımız şey sanat olduğu için. Çok yarış halinde bakmak saçma olur."

Kaynak: milliyet.com.tr