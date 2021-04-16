Kerem Alışık'ın duygusal anları

Ünlü oyuncu Kerem Alışık, Adana trafiğinde duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Bir tırın arkasında babası Sadri Alışık’ın fotoğrafı vardı. Tırın peşine takılıp yanlış yola giren oyuncu, o dakikalarda yaşadığı hisleri hiseleri anlattı.

"TAKİP ETTİM"

O anın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Alışık, “Adana’dan Ceyhan’a çalışacağımız mekana giderken bir tırın arkasında kocaman Sadri Alışık fotoğrafıyla karşılaştım. İster istemez onu takip etmeye başladım. İnsan hisleniyor tabii. Aklına önce çocukluğu geliyor. ‘Büyüyerek çocukluk ettik’ diye düşünüyor. Kimsenin ölmediği zamanları özlüyor, gözü doluyor, burnu sızlıyor. Kalbinde inceden bir rüzgar esmeye başlıyor.

"YOL YANLIŞTI AMA GÜZELDİ"

Babamın fotoğrafını takip ettiğim için sapmam gereken yerden sapmadım ve yanlış yola girdim. Uzun süre böyle beraberce gittik. Sonra setten aradılar, ‘Nerede kaldın?’ diye sordular. İşte o zaman kendime geldim. Tırın önüne geçip şoför arkadaşıma bir Sadri Alışık selamı verdim ve yoluma döndüm. Yol yanlıştı belki ama nasıl güzeldi, nasıl güzeldi anlatamam.” yazdı.

(Ensonhaber)