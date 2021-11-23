Kendisiyle evlenen Brezilyalı model boşandı

Erkeklere güvenini kaybettiğini söyleyerek “kendisiyle evlenen” Brezilyalı model Chris Galera, “Özel biriyle tanıştım” diyerek, kendisinden boşandı.

Mirror’da yer alan habere göre, kendisiyle evlenerek gündem olan Brezilyalı model Galera, “Özel biriyle tanıştım ve aşka inandım” dedi.

Galera, kendisiyle evlendiği sırada “Olgunlaştığım bir döneme denk geldim. Güçlü ve kendine yeten bir kadın olduğumu fark ettim” demişti.