Kendall Jenner, Messika markasının yeni kampanya yüzü oldu!

Özgürlüğü öne çıkaran, güneşten ilham alan bir buluşma

Kendall Jenner’in modellik kariyeri, 2010 yılında Teen Vogue dergisine kapak kızı olması ile beraber 14 yaşında başladı. Buna takiben, podyumların en çok aranan ve istenen yıldızı olarak dikkat çekti. 2017 yılında ”on yılın moda ikonu” olarak öne çıkarken Kendall, önde gelen tüm moda evleri tarafından aranan yüz olarak kariyerine devam ediyor. Kendall, hem podyumda hem de günlük hayatında Messika mücevherlerini tercih ediyor. Bununla birlikte Messika kadınının çabasız şıklığını, özgür ruhunu ve modernliğini somut bir örnek haline getiriyor.

TAVIR

Fotoğraflar Kendall’in zarif duruşu, doğanın birleşimi ile sonsuzluk etkisi yaratıyor. Gökyüzüyle birleşen denizin enginliğini yansıtan her fotoğraf bir özgürlük manifestosu… Seçimi ne olursa olsun, tavrı istihamını yansıtıyor. Atletik ve dinamik tarzı, enerjisini yansıtırken beden ve ruhun sağlıklı ilişkisine de bir örnek olan Kendall günümüzün alfa kadınını yansıtıyor.

MANYETİK

Özgürleşmiş ruhun özünü yakalamak için Avustralyalı fotoğrafçı Chris Colls, bir moda fotoğrafının estetiğini hareketli unsurlarla birleştirerek, Messika mücevherleri gibi çok dereceli bir yaklaşım sunuyor. Parmaklar, bilekler, dekolte ve boyunda bulunan mücevherler, güneş ışığının altında yansıma yaparken adeta bir ritim içinde dans ediyorlar. Kendall ise bir uyum içinde gözleri merceğe odaklanmış, markanın çekici ruhunu yansıtıyor. Bu birliktelik sayesinde Maison özgür kadınlarla olan bağını güçlendiriyor. Her anı dolu dolu yaşamanın güzelliği gibi, Messika mücevherleri de günlük hayatta her anımıza eşlik ediyor.

“Zarafet ve güç arasındaki ince ittifakı öne çıkarmak, gizemli ve hipnotik auraya sahip alfa kadın imajı yakalamak istedim; Kendall ise bunu benim için hayata geçirdi.” -Valérie Messika

“Mesika’nın yeni kampanya yüzü olmak beni çok heyecanlandırıyor. Mücevherleri bana her zaman en sevdiğim şehirlerden biri olan Paris’i anımsatmıştır. Çekimler’de Messika’nın el işçiliğini takdir ettim, minik bir küpeye bile verilen incelik takdir edilemez.” -Kendall Jenner