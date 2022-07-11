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Kenan söyledi, Beren eğlendi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, tatil yaptığı Bodrum’da bir beachte eline mikrofonu alarak şarkı söyledi, eşi Beren Saat de dans ederek ona eşlik etti. Doğulu’yu sahnede görenler ise mini konserin tadını çıkardı.

Magazin 11.07.2022, 19:05
Kenan söyledi, Beren eğlendi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, tatil yaptığı Bodrum’da bir beachte eline mikrofonu alarak şarkı söyledi, eşi Beren Saat de dans ederek ona eşlik etti. Doğulu’yu sahnede görenler ise mini konserin tadını çıkardı.

Bitez Mahallesi’nde önceki gün bir plaja eşi Beren Saat ile gelen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu bir anda mikrofonu eline alarak şarkı söylemeye başladı. Eşinin şarkı söylediğini gören Beren Saat de Doğulu’nun yanına giderek dans etti. Mikrofonu elinden bırakmayan Kenan Doğulu sevilen şarkılarını seslendirdi. Beach’e gelenler ise Kenan Doğulu’yu sahnede görünce mini konserin tadını çıkardı.

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