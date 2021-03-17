Kenan İmirzalıoğlu tarih hocası arıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan Kenan İmirzalıoğlu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor.

46 yaşındaki oyuncu, şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istiyor.

İmirzalıoğlu, iki yıldır bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyor. Genel kültürüyle göz dolduran oyuncu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başladı.

Tarih ve felsefeye ilgi duyan Kenan İmirzalıoğlu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor. Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen 46 yaşındaki yıldız, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: cnnturk.com.tr