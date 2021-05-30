Kenan İmirzalıoğlu nereli! 12 yaşına kadar hangi köyde yaşamış...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın nereliymiş! Kenan İmirzalıoğlu, hayata gözlerini bir köyde açıp sonradan gösteri dünyasında adını duyuran ünlülerden biri.

Yakışıklı oyuncu 18 Haziran 1974'te dünyaya geldi. Babası Mustafa çiftçi, annesi Yıldız ise ev hanımı. Lise son sınıftayken 'haylaz' bir dönem yaşayan İmirzalıoğlu, üniversite sınavını da ilk girişte kazanamadı. Bunun üzerine ailesinin yanına yani Üçem Köyü'ne dönüp babasına yardım etti.

İkinci kez şansını denediğinde ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Böylece onu şöhret yolculuğuna taşıyacak olan İstanbul serüveni başladı.

12 yaşına gelinceye kadar ailesiyle birlikte Üçem KÖyü'nde yaşayan İmirzalıoğlu daha sonra orta ve lise öğrenimi için teyzesinin yanına Ankara'ya taşındı.