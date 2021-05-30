Kenan İmirzalıoğlu nereli! 12 yaşına kadar hangi köyde yaşamış...
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi merak ediliyor. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu aynı zamanda da başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken 46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekim ayında baba oldu. Şu sıralar eşi Sinem Kobal ile birlikte kızı Lalin'le ilgilenen İmirzalıoğlu aynı zamanda Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında eğlenceli sunumu ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada Sinem Kobal'ın ve Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi merak konusu oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 12 yaşına kadar yaşadığı yer...
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın nereliymiş! Kenan İmirzalıoğlu, hayata gözlerini bir köyde açıp sonradan gösteri dünyasında adını duyuran ünlülerden biri.
Yakışıklı oyuncu 18 Haziran 1974'te dünyaya geldi. Babası Mustafa çiftçi, annesi Yıldız ise ev hanımı. Lise son sınıftayken 'haylaz' bir dönem yaşayan İmirzalıoğlu, üniversite sınavını da ilk girişte kazanamadı. Bunun üzerine ailesinin yanına yani Üçem Köyü'ne dönüp babasına yardım etti.
İkinci kez şansını denediğinde ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Böylece onu şöhret yolculuğuna taşıyacak olan İstanbul serüveni başladı.
12 yaşına gelinceye kadar ailesiyle birlikte Üçem KÖyü'nde yaşayan İmirzalıoğlu daha sonra orta ve lise öğrenimi için teyzesinin yanına Ankara'ya taşındı.