Kenan İmirzalıoğlu: Kızımı edepli ve vicdanlı yetiştirmek istiyorum

2 ay önce baba olan Kenan İmirzalıoğlu, bambaşka bir hayat yaşamaya başladığını ve kızını edepli, vicdanlı bir insan olarak yetiştirmeye çalışacağını söyledi. "Lalin'den sonra annelere saygım arttı" diyen İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a da övgüler yağdırdı.

2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz kasım ayında ilk bebeği Lalin'i kucağına aldı. Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen başarılı oyuncu ve sunucu, Esquire dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

"KIZIM İNŞALLAH EDEPLİ VE VİCDANLI OLUR"

Çocuktan sonra empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur. Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık üç kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti" diye konuştu.

"SİNEM'E VE TÜM ANNELERE SAYGIM ARTTI"

46 yaşındaki oyuncu, 2016'da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de "Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin'den sonra Sinem'e ve tüm annelere saygım beş kat arttı" ifadelerini kullandı.