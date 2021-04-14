Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum

Yaz aylarını Marmaris’te geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun, ev sahibinin bu yıl 700 bin TL istemesi nedeniyle rotayı Bodrum’a çevirdikleri yazılmıştı.

Bu iddiayı ti’ye alan İmirzalıoğlu, "Monte Carlo’da evimiz var. Miami’de de yaptırdık! Arkadaşlar yok öyle bir şey."ifadelerini kullandı.

"BAKICIDAN KORKMUYORUM"

Eşi Sinem Kobal’ın “Çocuğumu kendim büyütüyorum.” sözleri hatırlatılan oyuncu, "Bakıcı konusunda korkunuz mu var?” sorusuna, "Benim bakıcıdan değil, sizden korkum var.”yanıtını vererek uzaklaştı.

Sinem Kobal’la birlikte Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi bin aileye yardım eli uzattıkları haberi çıkan Kenan İmirzalıoğlu, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

(Ensonhaber)