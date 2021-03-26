Kenan İmirzalıoğlu adeta kaçtı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Fulya'daki özel bir hastanede objektiflere yansıdı.

ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Arka kapıdan tek başına çıkan ve diğer aracını da yanıltmak için kullanan Kenan İmirzalıoğlu, amacına ulaşıp, gizlice hastaneden ayrıldı.

"ANNESİYLE KARAR VERİR"

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu, "Kızınız Lalin için bir sosyal medya hesabı açma planınız var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

Kenan İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verecekleri bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi kullanana kadar açma taraftarı değilim. Benim hesabımı soracak olursanız da ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Bu sebeple kullanmıyorum" demişti.

"MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"

İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" demişti.

"KISKANMIYOR DEĞİLİM"

Daha önce de samimi bir itirafta bulunan oyuncu, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum" şeklinde konuşmuştu.

LALİN NE DEMEK?

İmirzalıoğlu ve Kobal'ın kızlarına Lalin ismini vermesinin ardından, Lalin'in anlamı merak konusu olmuştu. Lalin'in 5 farklı anlamı var:

1. (Eski dilde) parlak kırmızı.

2. Kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan. Yakut kırmızısı.

3. Al dudaklı, kırmızı ve güzel dudaklı.

4. Lal'den yapılmış.

5. Çiçek.