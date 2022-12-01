Kenan Doğulu Katıldığı Ödül Töreninde Özel Tasarım Lee Denim Smokiniyle Geceye Damgasını Vurdu

Sanat hayatının 30. senesine girmeye hazırlanırken, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun stili, müziği ve geçmişten bugüne tüm başarıları “İkon Ödülü” ile taçlandırıldı. Marka yüzü olduğu efsanevi denim markası Lee ile son dönemde zamansız stilini vurgulayan sanatçı, ödül törenine tasarımcı Ece Nayman’ın Lee denim kumaşlar kullanarak hazırladığı özel dikim smokin ile katıldı. Kenan Doğulu’nun ses getiren smokini için, Lee markası ve sanatçının sahne kostümlerinin yaratıcısı Ece Nayman bir araya geldi.

Kenan Doğulu’nun enerjik tarzı ve Lee’nin köklü marka mirasından yola çıkarak hazırlanan tasarımda el işçiliğine büyük önem verildi. Denim kumaşlar, Ece Nayman’ın dokunuşuyla ikonik kırmızı halı stiline uyarlandı. “Savoir Faire” temasından yola çıkılan tasarımda gece şıklığına uygun siyah denim kumaş tercih edildi. Siyah rengini koruma amaçlı rinse yıkama sonrası en ham haliyle kullanılan denim, klasik dokuma takım elbise kumaşı ile bir araya getirildi. Bir ay süren titiz çalışmanın sonunda, ipek organze ve taş işleme detaylarıyla son dokunuşları tamamlandı.

Lee iş birliğinden heyecan duyan tasarımcı Ece Nayman, “Lee gibi köklü bir denim markasıyla bir araya gelmek harika bir deneyimdi. Tarzını ve sanatını çok uzun yıllardır takip ettiğim Kenan Doğulu ile çalışmak benim için her zaman çok keyifli ve gurur verici. Onun yeniliklere açık, dinamik ve renkli kişiliği ile tasarım dilim çok örtüşüyor. Kenan’ın her daim özgür, zamansız ve özgün bir tarzı var, bu gece için de kendisi gibi özgün bir tasarım ortaya çıkarmak istedim.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.