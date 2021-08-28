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Kenan Doğulu Çeşme’de unutulmaz bir konser verdi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

Magazin 28.08.2021, 13:12
Kenan Doğulu Çeşme’de unutulmaz bir konser verdi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in düzenlediği "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme’de sahneye çıktı. Çeşme Amfi Tiyatro’da yapılan ve yoğun ilgi gören konserde sanatçı, üç saat boyunca sahnede kalarak unutulmaz bir gece yaşattı. Kenan Doğulu, zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahne şovları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, salgın dönemi sonrasında yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, 5 yaşından beri müzikle uğraştığını ve sahne enerjisini sevenlerinden aldığını söyledi.

Sarp Apak da, eşi Bengi Apak ile birlikte konseri izlerken, Erkan Uslu, Engin Öztürk ve Öykü Karayel de Kenan Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti.

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