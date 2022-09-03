Son Dakika
Kayseri’de Gökçe rüzgarı esti
Kayseri’de konser veren ünlü şarkıcı Gökçe, sevenlerini coşturdu.
Magazin 03.09.2022, 22:33
Kayseri’de konser veren ünlü şarkıcı Gökçe, sevenlerini coşturdu.
Sefo konseriyle başlayan KUMSmall AVM Yaz Konserleri’nin 4’üncü ayağı Gökçe konseriyle devam etti. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Gökçe’yi dinlemek için hayranları konser alanına geldi. Gökçe, ‘Tuttu fırlattı’, ‘Her şey bitmedi bitemez’ ve ‘Mızrak’ gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarına zevkli anlar yaşattı. Sevilen şarkıcıya hayranları da eşlik ederken, konserde coşkulu anlar yaşandı.
Yaz Konserleri 10 Eylül’de Yaşlı Amca konserleriyle devam edecek. tüm konserler halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|4
|10
|2. Beşiktaş
|4
|10
|3. Gaziantep FK
|4
|10
|4. Trabzonspor
|5
|10
|5. Adana Demirspor
|4
|9
|6. Konyaspor
|4
|8
|7. Fenerbahçe
|4
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Tuzlaspor
|4
|4
|12. Adanaspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Erzurumspor
|4
|3
|15. Rizespor
|3
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|2
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. Tottenham
|6
|14
|3. M.City
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. West Ham United
|6
|4
|18. Nottingham Forest
|6
|4
|19. Aston Villa
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Real Betis
|4
|9
|3. Atletico Madrid
|4
|9
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|7
|6. Villarreal
|3
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|4
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü