KAYA AKKAYA: “AŞK ÇILGINCA BİR HİS”

Kendisi gibi oyuncu olan Esra Akkaya ve Sarp Akkaya’nın eşi ile kendisinden önce tanıştıklarını anlatan Kaya Akkaya, “Ablamın o zamanlar bir oyunculuk ajansı vardı. Selen’e iş teklif etmiş ve Selen de ajansta menajerliğe başlamış. Benden önce ailemdeki herkes Selen’i görmüş aslında. Bir gün kapıyı çaldım ve Selen açtı. İlk gördüğüm an etkilendim. Işık saçıyordu” diye konuştu.

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