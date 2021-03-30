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Kaya Akarsu hayatını kaybetti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Magazin 30.03.2021, 13:58
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Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan 78 yaşındaki usta sanatçı Kaya Akarsu, vefat etti.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.