Kate Moss'un uyuduğu videonun NFT'si açık artırmada satıldı

Dünyaca ünlü model Kate Moss, şanslı bir hayranına, yatakta nasıl uyuduğunu gösterdi.

90’lı yıllarda fırtına gibi esen 47 yaşındaki Moss, ruh sağlığı hayır kurumu Gurls Talk için açık artırmaya çıkarılan üç NFT çalışmasında yer aldı.

Kate Moss 90'lı yılların top modelleri arasındaydı.

17 BİN DOLARA SATILDI

Bunlardan biri olan ‘Sleep With Kate’ (Kate ile Uyku) adlı video çalışması, çevrimiçi açık artırmaya çıkarıldı. Dikkat çeken çalışma için Moss'un bir hayranı 5.1699 Ethereum, yani 17 bin dolar ödedi.

Uyku videosunun bir kısmı With Foundation adlı NFT satış sitesinde yer alsa da görüntünün tamamı, sadece satın alan kişiye verildi.

Onun yanı sıra Walk With Kate (Kate ile Yürüyüş) ve Drive With Kate (Kate ile Seyahat) adlı iki NFT daha açık artırmaya çıkarılacak.

Videoları çeken sanatçılar, kendilerini "kişisel ve kamusal olan alanda ikon fikrini keşfetmeye" adadıklarını söyledi.

The Sun gazetesinin haberine göre, “Sanat benim için daima anla ilgilidir” diyen Kate Moss, “Zaman hiçbir zaman yeterli olmayan bir şeydir. Ve kimseyi beklemez. Kimin bir anımı sahiplenmek isteyeceği fikri ilgimi çekiyor” ifadesini kullandı.

Moss ayrıca, “Bu çalışmanın ihtiyacı olan başkalarına yardım etmek için kullanılabileceği fikrine de bayıldım. Umarım daha fazlasını kazanabilirim” dedi.

NFT NEDİR?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.