Kars’ta ‘Sesimiz Emniyette’ yarışmasında final heyecanı

Kars’ta, “Sesimiz Emniyette-2” Ses Yarışması final gecesi ile Karslılara unutulmaz bir gün yaşatacak. Gecede ünlü ses sanatçısı İzzet Yıldızhan ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula jüri olacak.

Kars Emniyet Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi’nin ortak projesi olan “Sesimiz Emniyette-2” Ses Yarışması’na toplamda 264 başvuru yapıldı. Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ön eleme sonucunda önce 50 kişi daha sonra 20 kişiye düşen adaylar, büyük bir coşku ve heyecan ile rekabet ederek final için belirlenen 10 kişilik kontenjanda yer aldı.

20 Aralık 2022 günü, 264 kişi arasından finale kalarak performansını sergilemeye hak kazanan isimler ise; Adnan Karahan, Ali Osman Paslı, Aşkın Amcaoğlu, Ayşegül Kuş, Burak Bahçe, Kadir Özateş, Kadirhan Salduz, Muhammed İkbal Gül, Muharrem Edizhan Büyükcan ve Özgür Barış Boğakan oldu.

20 Aralık 2022 günü saat 19.00’da Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek gecede konuk jüri olarak ünlü ses sanatçısı İzzet Yıldızhan ile sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula’nın yer alacağı büyük finale tüm vatandaşlar davet edildi.