Kardeşini toprağa veren Alişan ve eşi Buse Varol, Monaco'da...

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Ailesiyle keyifli anlarını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Buse Varol, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte yurt dışına çıktı.

Monaco'ya giden ünlü çift, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Tektaş'ın bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"BURAK'I OKULDAN ALDIM"

Buse Varol, geçtiğimiz günlerde oğlu Burak ile birlikte gazetecilerin objektiflerine yansımıştı. "Burak'ı okuldan aldım." diyen Varol, "Biraz alışveriş yaptık, şimdi eve dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Temmuz ayında eşinin kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan Buse Varol, ailesinin yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını ifade etmişti.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR" DEMİŞTİ

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." sözlerine yer vermişti.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti.