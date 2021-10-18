Kardeşini kaybeden Alişan ateş püskürdü!

Ünlü şarkıcı Alişan, yeğenlerini okuldan bile almaya kendisi gidiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yeğenlerini okuldan alırken ünlü isim ile diğer veliler arasında park krizi yaşandığı iddia edildi. Çıkan haberleri yalanlayan Alişan, adeta isyan etti.

Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, ünlü şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.

Alişan, basına yansıyan haberlerin ardından açtı ağzını yumdu gözünü

"Ne özel park alanım var, ne de şoförüm" diyen ünlü şarkıcı, kimseden ayrıcalık istemediğini de belirtti. Alişan tepkisini, "Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış. Alişan yeğenlerini almaya gitmiş de özel park yeri kullanmış! Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmak da büyük bir haber başarısı" sözleriyle dile getirdi.

"Allah’a havale ediyorum"

Şarkıcı, "Bu mübarek kandil günü bunu haber yapıp altına da vicdandan, merhametten, nasibini almamış herkesi Allah’a havale ediyorum. Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın... Ben ne kimseden ayrıcalık ne de başka bir şey istiyorum. Ne özel park alanım var ne de şoförüm... Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak her anne babanın yaptığı gibi... Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez. Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olması!" ifadelerini kullandı.