Karantinayı delen ünlü Youtuber Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi

Ünlü Youtuber Enes Batur karantinada olduğu evinde bulunmayınca, kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile yakalanarak yurda yerleştirildi.



Korona virüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur filyasyon ekipleri tarafından Beykoz'daki evinde bulunamadığı için karantina kurallarını ihlal ettiğinden polis ekiplerini harekete geçirdi. Korona virüs karantinasına uymayan Enes Batur ve kız arkadaşı daha sonra Sancaktepe'de yurda yerleştirildi. Enes Batur ve kız arkadaşının kaldığı yurt havadan görüntülendi. Yurdun önünde ise polis ekipleri bekliyor.

Enes Batur cep telefonuyla çektiği bir açıklama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Batur, iddialara yanıt verdiği videosunda şu ifadelere yer verdi:

*Benimle ilgili asılsız şeyler paylaşılıyor. Olayı en başından beri anlatıyorum. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi yapılmaya gittim hastaneye, test yapıldım. Test yapıldıktan sonra direk eve geldim.

*Akşam saatlerinde test sonuçlarım pozitif çıktı. O günden bu güne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var, evden çıkmadığıma dair.

*HES uygulamam var, 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim hiçbir şekilde evden çıkmadım.