Karahan Çantay'ın ailesi: Karahan sahipsiz değil!

Mr.Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz pazar günü Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Modelin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyen kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, "Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü. Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi" dedi.

Cenazeyi almaya pandemi nedeniyle gidemediklerini anlatan Çantay, "Bangkok Büyükelçiliği'yle iletişim halindeyiz. Yarın naaşı Türkiye'ye gelebilir. Ankara'da defnedeceğiz" şeklinde konuştu.

Modelin, yaşadığı sansasyonel olayların ardından ABD'ye gittiğini, 2014 yılında ise Türkiye'ye dönerek, ODTÜ'deki eğitimini tamamladığını belirten Betül Çantay, "2017'de hep yaşamak istediği Tayland'a gitti. Orada öğretmenlik yapıyordu. Her sene yanımıza gelirdi" açıklamasını yaptı.

Ceyhan Betül Çantay, motosiklet kazasında vefat eden ağabeyi Karahan Çantay için, "Çok neşeli biriydi. Tayland'da kaldığı dönemde her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Kimseyi üzmez, girdiği her ortamda sevilirdi" ifadelerini kullandı.

"CENAZE ORADA KALMAYACAK"

Modelin yeğeni Özlem Şen ise, "Normalde bile cenazenin başka ülkeye getirilmesi uzun sürüyor. Konsolosluklar ile şirketler anlaşma yapıyormuş. Zaten pandemi var. Biz de bir an önce ülkesine getirilmesi için çabalıyoruz. Ama kesinlikle burada defnedilecek. Orada kalmayacak" şeklinde konuştu.

"SIRLARINI BİLMİYORUM"

Mankenin yedi sene önce İstanbul’da görüntülendiğinde “En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp, gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki” sözlerine Ceyhan Betül Çantay, “Sırlarını bilmiyorum. Onları hiç konuşmadık” dedi.