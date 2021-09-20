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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dündar Hüyük’te konser verdi

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dündar, Konya’nın Hüyük ilçesinde konser verdi.

Magazin 20.09.2021, 11:41
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dündar Hüyük’te konser verdi

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dündar, Konya’nın Hüyük ilçesinde konser verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Hüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3 gün süreli Kırmızı Altın Gençlik Festivali sona erdi. Festivalin son gecesinde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden sanatçı Resul Dindar sahne aldı. Hüyüklülerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Resül Dindar, Karadeniz’e özgü eserlerini seslendirirken festival alanını dolduranları zaman zaman seslendirdiği hareketli şarkılarıyla coşturdu. Gençlerin de halay ve oyun havası oyunlarıyla doyasıya eğlendiği konser renkli görüntüler oluşturdu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Dindar’a konseri sırasında çiçek vererek ilçede misafir etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Resul Dindar’ın konseri öncesinde sahne alan sanatçılar Volkan Koşar ve Oğuz Boran da sevilen şarkılarını seslendirdi.

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