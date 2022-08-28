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Karabağ zaferiyle yeniden yorumlanan türkü yoğun alkış aldı

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivalinde sahne alan sanatçı Azerin’in “Azerbaycan bayrağını, Karabağ’a asacağız” şeklinde seslendirilen "Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü “Azerbaycan bayrağını, Karabağ’a astık” sözleri ile yeniden yorumlaması yoğun alkış aldı.

Magazin 28.08.2022, 20:47
Karabağ zaferiyle yeniden yorumlanan türkü yoğun alkış aldı

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivalinde sahne alan sanatçı Azerin’in “Azerbaycan bayrağını, Karabağ’a asacağız” şeklinde seslendirilen "Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü “Azerbaycan bayrağını, Karabağ’a astık” sözleri ile yeniden yorumlaması yoğun alkış aldı.

Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında elde ettiği Karabağ zaferi ile “Çırpınırdı Karadeniz” isimli türkü yeniden yorumlanarak yeni sözleri ile sahnelerde okunmaya başlanıldı. Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivalinde sahne aldı. Azerin, “Azerbaycan bayrağını, Karabağ’a asacağız” şeklinde seslendirilen "Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumunda “Azerbaycan bayrağını, Karabağ’a astık” sözleriyle yeniden yorumladı. Azerin Tokatlılardan yoğun alkış aldı. Azerin türküyü söylerken Tokatlılar da eşlik etti. Konser boyunca Türk kardeşliğinden bahseden Azerin gönülleri fethetti.

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