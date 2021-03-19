Kanye West'in serveti dudak uçuklattı

Müziğin yanı sıra spor ayakkabı ve giyim markasından da para kazanan Kanye West’in servetini 6.6 milyar dolara çıkardığı belirtildi. 43 yaşındaki şarkıcının spor ayakkabı ve giyim işi, 3.2 milyar ila 4.7 milyar dolar arasında değerlendirildi.

Şarkıcının markası Yeezy’nin Gap ile ortak çalışması bu yaz mağazalarda satışa çıkacak ve Bloomberg’e göre markanın değeri 970 milyon dolar değerinde olabilir.

Grammy ödüllü isim, geçen yıl Yeezy Gap etiketi altında tasarım ve satış yapmak için 10 yıllık anlaşma imzaladı. West hala şirket içinde tam bir mülkiyete ve yaratıcı güce sahip.

West, Yeezy serisinden elde ettiği gelirin yanı sıra 122 milyon dolarlık nakit ve hisse senedi kazandı.

Kapsamlı müzik kataloğundan 110 milyon dolar ek gelir elde eden West, 1,7 milyar dolarlık başka varlığa da sahip. Bu varlığa ayrıldığı eşi Kim Kardashian'ın Skims korse markası da dahil.

Kaynak: ntv.com.tr