Kanye West adını resmen değiştirdi

Mahkemenin resmi belgelerinde, Yargıç Michelle Williams'ın "İtiraz olmadığı için isim değişikliği dilekçesi kabul edildi." ifadesi yer aldı.

Sosyal medya hesaplarında yıllardır kendisini "Ye" diye tanıtan rapçi, 2018'de isim değişikliği isteğini "Resmiyette Kanye West olarak biliniyorum. Ben Ye'yim." tweetiyle belirtmişti.

Ünlü rapçi, 2018'deki albümüne de "Ye" adını vermişti. Röportajlarında, sevdiği ilk adının kısaltması olan "Ye"nin, İncil'de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu söylemişti.