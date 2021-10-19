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Kanserle mücadele eden oyuncudan haber var

Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyor. Aksoy, geçtiğimiz aylarda üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Bir süredir kemoterapi gören Boğaç ve kök hücre tedavisine başlayacağını açıklayan Aksoy'dan son dakika haberi geldi. Boğaç Aksoy'dan gelen haber, hayranlarını bir hayli sevindirdi.

Magazin 19.10.2021, 14:33 19.10.2021, 14:46
Kanserle mücadele eden oyuncudan haber var

Lenf kanseri ve zorlu kemoterapi tedavisine rağmen oyunculuktan vazgeçmeyen Boğaç Aksoy yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmlerle Uluslararası alanda ödüller kazanan Volkan Karataş, çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlayacağı yeni filminde başrol oynayacak ismin Boğaç Aksoy olduğunu açıkladı.

KEŞFE ÇIKTILAR

Boğaç Aksoy ve Volkan Karataş, çekimlerin gerçekleşeceği madende birlikte keşfe çıktılar.

BİLİM İNSANINI CANLANDIRACAK

Filmde bilim insanını canlandıracak ünlü oyuncu bu proje için mors alfabesini öğrenmeye başladı.Volkan Karataş, "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığım bu film, elde ettiğim bilgiler ışığında 100 yıl sonra dünyada neler olacağını gösterecek" dedi.

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