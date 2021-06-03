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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, son halini paylaştı!

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 5. kemoterapinin ardından son halini paylaşan oyuncu, "Her şey yolunda" dedi.

Magazin 03.06.2021, 16:59
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, son halini paylaştı!

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrıldı. Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden oyuncu, sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

5. KEMOTERAPİDEN SONRAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından annesiyle çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "5. Kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sevenlerinden destek yorumları yağdı.

İşte Canan Ergüder'in son hali:

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