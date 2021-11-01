Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil kararına izleyiciler tepki gösterdi! ''Programın adını sapığım mutfakta yapın''

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini açıkladı. Erbil, “4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00’de Kanal D’de, kaçırmayın üzülürsünüz” ifadeleriyle tanıttığı programı daha önce sırasıyla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.

Kanal D'nin sosyla medya hesabından da duyrulan programın tanıtımında, Mehmet Ali Erbil'in yer alması büyük tepki topladı. Hakkında taciz soruşturması devam eden Erbil'in program sunucusu olarak seçilmesi, sosyal medya kullanıcaları tarafından eleştirildi.

İşte o tepkilerden bazıları: