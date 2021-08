Kalça estetiği yaptıran Naz Mila sosyal medyayı salladı

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Bir süre önce YouTube'da kalça estetiği olduğu anları sansürsüz paylaşan Naz Mila şu sıralar tatilde. Eski gelin adayı Mila tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergilediği anları takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Naz Mila sosyal medyada fazlasıyla yorum aldı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Azerbaycan asıllı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programlarıyla duyurmuştu. Naz Mila izdivaç programlarının popüler gelin adaylarından biriydi. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.

Naz Mila, İngiliz basınında da alay konusu olmuştu. Daily Mail ve The Sun gazeteleri Naz Mila ile dalga geçmişti. 'Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir' yazdırmak istediği tahmin edilen Mila, ‘Tek bir Tanrı'yı yanlışlar ve yanlışlarımla yargılayabilirim' (I can judge a single god with my wrongs and wrongs) gibi bir cümleyi dövme yaptırdı.

Naz Mila'nın dövmesinin sosyal medyada viral olmasının ardından ise İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.