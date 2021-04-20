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Kağıt Ev "Cemre" Helin Kandemir Kimdir? Helin Kandemir Kaç Yaşında ve Nereli?

Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir kaç yaşında ve nereli? Helin Kandemir hayatı ve detayları haberimizde sizlerle...

Magazin 20.04.2021, 11:36
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Kağıt Ev "Cemre" Helin Kandemir Kimdir? Helin Kandemir Kaç Yaşında ve Nereli?

Kağıt Ev'in Cemre'si Helin Kandemir Kimdir? Helin Kandemir Kaç Yaşında?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. Reklam, sinema ve dizi oyuncusudur.

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar’da oynayarak kazanmıştır. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

Son olarak yeni başlayacak “Kağıt Ev” dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

Helin Kandemir Rol Aldığı Yapımlar

Kız Kardeşler

Azizler

Ötesiz İnsanlar

İsimsizler

Bir Litre Gözyaşı

Hakan : Muhafız

Doğduğun Ev Kaderindir

Kağıt Ev

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