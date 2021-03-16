KADİR DOĞULU “ANADOLU PARSI” NIN HİKAYESİ İÇİN HACIBEKTAŞ YOLLARINDA

Geçtiğimiz yıl Yapım şirketi Alim Yapım’ı kurarak hayata geçiren Kadir Doğulu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde film çekimi İçin temaslarda bulundu.

Yakında Kanal D ekranlarında “Aşkın Tarifi” projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve beraberinde ekip Hacıbektaş’ta çekilecek “Anadolu Parsı” sinema filmi için ilçede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundular.

Kadir Doğulu,bu kapsamda Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’la görüştü.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ziyarete ilişkin açıklamasında; "Ülkemizin sevilen dizi ve sinema sanatçısı Kadir Doğulu ve çalışma ekibini Belediyemizde misafir edip, yakın zamanda Hacıbektaş’ta çekimleri başlayacak “Anadolu Parsı” adlı sinema filmi hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.