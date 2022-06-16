Kabaran saçlar için çözüm: “Keratin bakımı”

Saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, yaz sezonunda kısa saç tercihinin yoğunlukta olduğunu belirtirken, kabaran saçlar için keratin bakımını önerdi.

Yaz mevsiminde sıcak havalar nedeniyle erkekler kısa saç kesimini tercih ediyor. Bakımı kolay olan ve hızlı kuruyan kısa saç, 2022 yaz sezonunda da yoğun talep görüyor. Sıcak hava ve nem nedeniyle yıpranan, kabaran saçlar için ise kuaförler keratin bakımını öneriyor. Keratin bakımı sayesinde saçın kaybettiği protein ve nemin geri alınması sağlanıyor. Keratin bakımı uygulamasıyla saçlar; daha canlı, sağlıklı ve dolgun bir görünüm kazanıyor. Eskişehir’de Saloon HY isimli işletmesiyle hizmet veren saç tasarımcısı ve kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, erkeklerin düzenli aralıklarla keratin bakımı yaptırmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

“Keratin bakımı yaptığımız zaman yüzde 83 oranında protein ve nem yüklüyoruz”

Keratin bakımıyla birlikte saça protein ve nem yüklemesi yapıldığını, böylelikle daha dolgun ve sağlıklı saçlara ulaşılabildiğini aktaran Hasan Hüseyin Yılmaz, “Kabarık saçlar için öncelikle keratin bakımı yaptırmamız gerekiyor. Saçın PH oranını yukarıya çıkarttığı için saçta incelmeler ve kopmalar yaşanıyor. O yüzden saçlar kendi içerisinde kabarıyor. Keratin bakımı yaptığımız zaman yüzde 83 oranında protein ve nem yüklüyoruz. Daha dolgun, parlak ve canlı saça ulaşabiliyoruz. Yaz mevsiminde genellikle kısa saçlar tercih ediliyor. Türk bakış açısında kısadan uzuna doğru tercih ediliyor. Çünkü havalar çok sıcak ve havuza girip çıkılıyor. Sıcak ve nemin de fazla olmasından dolayı kısa saç tercih ediliyor” diye konuştu.