Kaan Yıldırım'ın annesi: Evi boşaltın oğlum evleniyor

Kaan Yıldırım, bir süredir Ulus’taki Savoy Sitesi’nde yine kendisine ait evde oturuyordu. Evlilik kararı aldıktan sonra Hadise’nin de İstinye’deki evinden çok Ulus’ta sevgilisinin yanında kaldığı biliniyor. Ulus’taki evi çok seven Hadise’nin evlendikten sonra da burada yaşamak isteyebileceği söyleniyordu.





Karşı yakaya, Beykoz’a geçmek istemeyen güzel şarkıcının, evi ve bahçesini gördükten sonra fikrinin değiştiği iddia ediliyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Beykoz Konakları’ndaki eve bayılan Hadise’nin kararından sonra anne Seyhan Yıldırım hemen harekete geçerek, evdeki kiracıya kontratın artık yenilenmeyeceğini bildirmiş. Kiracıyla konuşan Seyhan Hanım, oğlunun evleneceğini söyleyerek, kiracının kontrat süresi bittikten sonra evi boşaltmasını rica etmiş.

(Gecce)