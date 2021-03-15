Justin Bieber neden cep telefonu kullanmıyor?

Model Hailey Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Justin Bieber, bilinmeyenlerini anlattı.

Billboard’a konuşan Bieber, sınırlar koymak için cep telefonundan kurtulduğunu söyledi.

"KİMSEYE BORCUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

27 yaşındaki şarkıcı, kendisine ulaşabilenleri sınırlandırmak amacıyla iletişim kurmak için cep telefonu yerine iPad kullandığını açıkladı.

Independent'in haberine göre; Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, "Sınırları nasıl koyacağımı kesinlikle öğrendim ve kimseye herhangi bir borcum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"HER ŞEYİ YAPAMAM"

Bieber, konuyla ilgili "Bu, 'hayır' diyebilmeme ve bu konuda güçlü durmama yardımcı oldu. Gönlümden herkese yardımcı olmak geçtiğini biliyorum ama her şeyi yapamam. Bazen istiyorum ama bu sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.

SÜRPRİZ NİKAH

Öte yandan şarkıcı Justin Bieber, model Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

Eşine duyduğu aşkı sık sık sosyal medya hesaplarından gözler önüne seren Baldwin, geçtiğimiz günlerde de Bieber'ın 'Anyone' isimli şarkının klibinde boy göstermişti.

Klipte, Justin Bieber ve Hailey Baldwin, samimi halleriyle dikkat çekmişti.

"HAYATIMDA YAPTIĞIM EN DOĞRU ŞEY SENSİN"

Bieber'ın yazdığı şarkının sözleri evli bir çiftin öyküsünü anlatıyor.

Justin Bieber, şarkıda "Bana seni kaybetmeyeceğimi söylüyorsun, ama geleceği tahmin edemezsin, öyleyse asla bırakmayacakmış gibi sarıl / Hayatıma şöyle bir geri dönüp baktığımda, yaptığım en doğru şey sensin" diye seslenmişti.

Kaynak: haberturk.com.tr