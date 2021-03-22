Johnny Depp'ten Amber Heard'a: O kimseye bir kuruş bile vermez!

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li oyuncu Johnny Depp'ten 2016'da ayrılan Amber Heard, boşanma davasının 7 milyon dolarını Los Angeles'taki Çocuk Hastanesi’ne ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne bağışlayacağını duyurmuştu.

Ancak Heard'ün bu parayı hayır kurumlarına teslim etmediği ortaya çıktı.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Page Six'in haberine göre; Depp'e yakın kaynaklar, bu durumun ünlü oyuncunun, bir dizi yasal mücadelesinde işleri lehine çevirmesini sağlayabileceğini savunuyor.

Kaynaklar, verdiği röportajda, "Yargıç, sözde cömertliği nedeniyle onun insanlık için çalışan harika biri olduğunu düşünüyordu ama bağışlar konusunda yalan söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun avukatı da Johnny Depp'in mahkeme hükmüne yasal olarak itiraz edip, edemeyeceğine karar vermek için perşembe günü Londra'da yapılan duruşmada, Heard'ün bu parayı bağışlama iddiasını "hesaplanmış ve manipülatif bir yalan" olarak nitelendirdi.

Ancak The Sun'ın avukatları, Heard'ün yalan söylemediğini ve çoktan bir dizi ödeme yaptığını ileri sürdü.

"O ASLA KİMSEYE BİR KURUŞ BİLE VERMEZ!"

Diğer yandan Depp'in mahkeme sırasında bir arkadaşına, "O asla kimseye bir kuruş bile vermez!" yazılı bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

AVUKATLARI AÇIKLAMIŞTI

Heard'ın avukatları geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Deadline'a konuşan avukatlar, eski karısına şiddet uygulamakla suçlanan, bu nedenle 'Fantastic Beats' (Fantastik Canavarlar) film serisinden de kovulan Johnny Depp'in, dikkatleri Heard'ın bağış sözünü yerine getirmemesine çekmeye çalıştığını iddia etmişti.

Avukatlar, Amber Heard'ın bağışları yapmaya devam edeceğini belirterek, bugüne dek geciktirme nedeninin Depp'in açtığı dava ve suçlamalara karşı kendisini savunmak için milyonlarca dolar harcamış olduğunu söylemişti.

"YANLIŞ BİLGİ VERDİ"

Öte yandan Amber Heard, kendisine 100 milyon dolarlık dava açan eski eşi Johnny Depp'e karşı kazanmıştı.

Depp, Heard'ın evlilikleri hakkında ve kendi davranışlarıyla ilgili yanlış bilgi verdiğini öne sürmüştü.

ESKİ EŞİNE TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Ayrıca eski eşinin yalancı tanık tuttuğunu ve aile içi şiddet hakkında doğru bilgi vermediğini de iddia etmişti.

Ancak yargıç, Amber Heard'ü haklı buldu ve Johnny Depp, eski eşine 100 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kalmıştı.

(Habertürk)