Joaquin Phoenix ve Rooney Mara'nın çocuğu oldu

Joker filminin yıldızı, Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix ile oyuncu sevgilisi Rooney Mara'nın ilk çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bir erkek bebeği olduğu öğrenildi.

Çift, bebeklerine, Phoenix'in 1993 yılında, henüz 23 yaşındayken yüksek doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybeden ağabeyi River'ın adını verdi.

Doğum haberini ve bebeğin adını, yönetmen Victor Kossakovsky, 2020 Zürih Film Festivali kapsamında gerçekleştirdiği söyleşi esnasında Phoenix'in neden bir süredir sinemadan uzak olduğun sorusunu yanıtlarken verdi.

45 yaşındaki Joaquin Phoenix ile 35 yaşındaki Rooney Mara, bir süredir nişanlı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Mara'nın hamileliği sırasında da çok fazla kameralar karşısına çıkmadı.

Joaquin Phoenix, kendisi dışında da sanatçılar bulunan bir ailede büyüdü. Ondan önce sinema dünyasında adını duyuran ise kendisinden dört yaş büyük River Phoenix oldu.

1980'lerin sonu ve 90'ların başında kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başlayan River Phoenix, Stand By Me, Indiana Jones and the Last Crusade, and Gus Van Sant's My Own Private Idaho gibi filmlerde rol almıştı.

River Phoenix, 1993 yılında henüz 23 yaşındayken trajik bir şekilde hayata veda etti. Oynamak istemediği fakat ailesini geçindirmek için oynadığı Dark Blood filminin setinden çıktıktan sonra kardeşleri Rain, Joauqin ve sevgilisi Samatha Mantis ile Johnny Depp'in sahip olduğu "The Viper Room" adlı bara gitti. Orada kullandığı uyuşturucu nedeniyle fenalaştı. Kardeşi Phoenix ve sevgilisinin çağırdığı ambulans olay yerine ulaşamadan da hayatını kaybetti.