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Jennifer Lopez: Ayrıldık

Bir süre önce haklarında çıkan ayrılık söylentilerini yalanlayan ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez'in birlikteliği resmen bitti.

Magazin 16.04.2021, 12:04
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Jennifer Lopez: Ayrıldık

Magazin gündeminden düşmeyen Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çiftinden geldi.

2017 yılından bu yana birlikte olan ve iki yıl önce nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu.

"ARKADAŞ DAHA İYİYİZ"

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, yayınladıkları açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya ve birbirimizi işle ilgili projelerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)

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