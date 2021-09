Jean Claude Van Damme kimdir?

Jean-Claude Van Damme’nin asıl adı “Jean-Claude Camille Francois Van Varenberg”dir. 18 Ekim 1960 tarihinde Belçika’nın başşehri Brüksel’e bağlı Sint-Agatha Berchem adındaki bir yerleşim yerinde doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yılları bu şehirde geçti. Çiçekçilik yapan babasının adı Eugene Van Varenberg, annesinin adı Eliana Van Varenberg’dir.

Esnekliğini sağlamak için 5 yıl klasik bale eğitimi aldı. 16 yaşında okulu bıraktı. Uzun yıllar karete öğrenmek için çalışmalar yaptı. Brükselde bir spor salonu açtı, ve daha sonra spor salonunu satarak Amerika’ya Los Angeles’a yerleşir. Hollywood yapımcılarının birine karate şovu yaparak Kan sporu filminde başrol kapmıştır. Kan Sporu filmiyle şohreti yakaladı.

Bir röportajda İngilizce’yi ‘Taş Devri‘ çizgi filmini izlerken öğrendiğini söylemişti. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca konuşabiliyor. Klasik Müzik dinliyor ve Beethoven favorisi. 166 kilo kaldırabiliyor. “Long Road Productions” adlı yapım şirketinin sahibidir.

Jean-Claude Van Damme, 1978 – 1979 sezonunda Avrupa Profesyonel Karete Federasyonu’nun orta siklet dalında şampiyonu olmuştur. 1979 yılında takımıyla birlikte Avrupa Karate Şampiyonası’nı kazandıktan sonra ABD’deki Dünya Şampiyonası’na katıldı ve ikinci oldu. Bu turnuvayla birlikte Van Damme için de Amerikan rüyası başlamış l’de vücut geliştirme sporu yapıyor diğer taraftan sık sık ABD’ye gidiyordu.

23 yaşındayken Fransız yapımı Rue Barbare adlı filmde figüran polis rolü aldı. Bir yıl sonra Breaking adlı break-dance adlı filmde de figüranlık yaptı. Aynı yıl Monaco Forever adlı 40 dakikalık bir parodi filmde 5 dakikalık kısa rolüyle eşcinsel bir karateciyi canlandırdı. Ancak aktör olabilmenin yolu Hollywood’dan geçiyordu, bu yüzden Los Angeles’a yerleşti. Tek kelime İngilizce bilmiyordu. Bu dili öğrenebilmek için televizyonda Taş Devri çizgi filmini izliyor, geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü de yapıyordu dans öğretmenliği de hatta pizzacılık da gece kulüplerinde bodyguard’lık da… Formunu korumak için spor yapmaya devam etmesi gerekiyordu. Bir spor salonuyla anlaşmıştı. Spor yapabilmenin karşılığında salonun temizliğini yapacaktı.

Bir gün Cannon Films‘in sahiplerinden Menahem Golan’ın ofisini arayıp randevu ister. Defalarca randevu alıp atlatılan aktör Menahem Golan’ı dışarda görmeye çalışır. Bir gün restoranta öğlen yemeğinden tam çıkarken Jean Claude onun önünü keser ve başının üstüne bir tekme atar. Menahem Golan bu ilginç ve etkileyici tanışma vesilesiyle Van Damme’ı uluslararası aksiyon starı yapacak rolü Bloodsport adlı film projesiyle birlikte başlatır.

1996 yılında Monaco’ya yerleşen Van Damme kendi şirketini kurdu ve yapımcılığa soyundu. Yapımcılığını üstlendiği Maximum Risk, Double Team, Legionnaire ve Knock Off gibi filmler istediği başarıya ulaşmıştı. Oyunculuğuna eklediği yapımcılık kimliğiyle Van Damme artık tam anlamıyla bir sinemacıydı.

"MÜSLÜMAN OLMADIM"

Daha önce bir röportajında sağlıklı beslenme konusunda Hz. Muhammed’i örnek aldığını söylemesi üzerine Müslüman olduğu yönünde çıkan söylentilere açıklık getiren Jean-Claude Van Damme, “Benim bütün dinlere karşı saygım var. Müslüman olmadım” dedi.

Evlilikleri :

1.evliliği : Venezuellalı Maria Rodriguez ile 25 Ağustos 1980 tarihinde evlendiler. 1981’de Van Damme Amerika’ya taşınınca 1984’de boşandılar.

2.evliliği : Cynthia Derdian: 24 Ağustos 1985 – 1986 (boşandı)

3.evliliği : Vücut geliştirici ile Gladys Portugues 3 Ocak 1987 tarihinde evlendi. 1992 tarihinde boşandı. (2 çocuk) Kristopher (d.1987) ve Bianca (d.1990)

4.evliliği :ihinde evlendi, Kasım 1996 tarihinde boşandı, (1 çocuk) Nicholas(d.1995)

5.evliliği: Vücut geliştirici Gladys Portugues ile tekrar 25 Haziran 1999 tarihinde evlendi. Evliliği devam ediyor.

Filmleri:

2006 – Sınav

2005 – Kumite

2004 – Narco

2004 – Wake of Death

2003 – Savage, The

2002 – Derailed

2001 – Order, The

2001 – Replicant (Katil)

1999 – Universal Soldier: The Return (Evrenin Askerleri: Geri Dönüş)

1998 – Legionnaire (Çöl Kaplanı )

1998 – Knock Off (Son Vuruş )

1997 – Double Team (İkili Takım )

1996 – Maximum Risk

1996 – The Quest (Özgürlük Savaşı )

1995 – Sudden Death ( Ani Ölüm )

1994 – Street Fighter ( Sokak Dövüşçüsü )

1994 – Timecop (Zaman Polisi )

1993 – Hard Target (Zor Hedef )

1993 – Last Action Hero

1993 – Nowhere to Run (Kaçacak Yer Yok )

1992 – Universal Soldier (Evrenin Askerleri )

1991 – Double Impact (İkiz Kan )

1990 – Death Warrant (Ölüm Emri )

1990 – Lionheart (Aslan Yürek )

1989 – Kickboxer

1989 – Cyborg

1988 – Black Eagle (Kara Kartal )

1988 – Bloodsport (Kan Sporu )

1985 – No Retreat, No Surrender (Geri dönmek yok Teslim Olmak Yok )

1984 – Monaco Forever

1984 – Breaking

1983 – Rue Barbare