Jason Statham'dan Türkiye'ye övgü...

Ünlü aktör Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya’dan ayrıldı. Statham, "Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya geleceğim" dedi.

1.8 MİLYAR LİRALIK SET

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ın bir araya geldiği "Five Eyes" filminin çekimlerine, 21 Ocak’ta başlandı. 1,8 milyar liraya inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

2 AYDIR ANTALYA'DAYDI

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya’da bulunan ve Serik’e bağlı Belek mahallesinde bir otelin kurşungeçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, bugün kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.