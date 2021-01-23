Jason Statham Antalya'da

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor. Çekimler, 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'nde yapılıyor.



Sıkı güvenlik önlemleriyle, film çekimlerinden görüntü alınmasına izin verilmiyor. Sahnelerin çekimlerine bugün tarihi semt Kaleiçi'nde devam edildi. Sabah saatlerinde çekilen aksiyon sahnesinde, motosikleti kaçıran adamı kovalayan Jason Statham'ı dublörü canlandırdı. Çekim alanına görevli kartı olmayan hiç kimse alınmazken, ünlü aktörün oteldeki villasında dinlendiği öğrenildi.



AKŞAM YEMEĞİNİ ANA RESTORANDA YEDİ

Jason Statham, dün akşam yemeğini otelin ana restoranında yedi. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirdi. Adis Jahovic, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı, güçlü kol emojisi eşliğinde "Best actor" (En iyi aktör) notuyla paylaştı.



LOPEZ'İN DE KALDIĞI VİLLADA KONAKLIYOR

Film çekim ekibi, Lara'daki bir otelde konaklarken, Jason Statham ise 2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan otelin ultralüks villasında kalıyor.



Jason Statham, 6 Ağustos 2019 tarihinde Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı otelin en önemli villalarından biri olan Crown villada konaklıyor. Üç katlı lüks villada; beş yatak odası, beş giyinme odası, teras barbekü, müzik sistemi, özel SPA merkezi ve havuz bar gibi özellikleri bulunuyor. 10 kişinin kalabildiği, helikopter transferi, özel şoför ve araba verilen 3 bin 500 metrekare alandaki villanın ayrı bir havuzu bulunuyor ve dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmez özellik taşıyor.