Jason Derulo Survivor 2021 birleşme partisinde olacak...

Kıyasıya rekabetin devam ettiği Survivor 2021’de sezonun yarısına gelindi. Gerçekleşecek olan son eleme sonrasında birleşme partisine katılacak olan tüm isimler netleşmiş olacak. Peki, parti hangi tarihte yapılacak?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' İfadeleriyle açıkladı.

JASON DERULO KİMDİR?

1989 doğumlu Haiti kökenli olan ABD’li şarkıcı 2010 yılında kendi adını taşıyan albümü ile müzik piyasalarını sallamıştı. Ardından 2011’de Future History ve 2013’te Tattoos albümlerini paylaşan ünlü şarkıcı “Talk Dirty Me” şarkısıyla dünya çapında popülerliğie kavuşmuştu. Hemen sonrasında piyasaya sürdüğü “Wiglle” isimli parçasının klibi ise 700 milyondan fazla izlenme almıştı.

Derulo son olarak Swalla ve Savage Love gibi parçalara imza atmıştı.