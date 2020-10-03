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Jane Park’ın Türkiye’den yaptığı jet-ski'li paylaşım olay yarattı
İngiltere’nin en genç loto zengini Jane Park, lüks tatillerine devam ediyor. Genç kadın bu sefer Türkiye’den paylaşım yaptı.
Magazin 03.10.2020, 09:07
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Yıllar önce 17 yaşındayken kazandığı 1 milyon strelinle dünya basınına manşet olan genç kadın Jane Park, lüks tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Farklı farklı haberlerle defalarca manşet olan genç kadın, sosyal medyada oldukça aktif. Her anını paylaşanlardan olan Jane Park’ın fotoğraf ve videoları çok kısa sürede on binlerce beğeni topluyor.
Koronavirüs pandemisi sonrası Edinburgh'daki evi ile Türkiye arasında mekik dokuyan Park, lüks tatillerinin fotoğraflarını düzenli olarak 200.000 Instagram takipçisiyle paylaşıyor. Son günlerin popüler sosyal medya hesabı OnlyFans’ı da aktif olarak kullanan Jane Park, bikinili fotoğraflarının güzel çıkması için kişisel antrenörle çalışmaya başlamıştı.
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