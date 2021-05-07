İzinsiz haşhaş ekimi yapanlar yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde 7 farklı adreste, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı duyumu alındı.

Jandarma tarafından adli makamlardan alınan arama kararıyla yapılan arama neticesinde, toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

7 yerde dikilen izinsiz haşhaşları jandarma drone ile tespit etti. İzinsiz haşhaş ekimiyle ilgili, 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldı.