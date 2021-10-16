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"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Milyoner'e katıldı! İşte kazandığı ödül

2015'te inşaattaki işinden eve dönerken metroda kitap okuduğu sırada bir vatandaşın gizlice fotoğrafını çekili sosyal medyada "İzban kekosu" notuyla paylaşılan Ali Uçar, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Uçar, yarışmadan 2 bin TL ödül kazandı.

Magazin 16.10.2021, 10:59
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Milyoner'e katıldı! İşte kazandığı ödül

Türkiye Ali Uçar ismini ilk olarak 2015 yılında duydu. İnşaattaki işinden eve dönerken metroda kitap okuyan Uçar'ın fotoğrafını gizlice çeken bir vatandaş, sosyal medyadan "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım" notuyla paylaşmıştı. Yapılan bu paylaşım büyük tepki çekmiş ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Ali Uçar'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti.

YILLAR SONRA KİTABI ÇIKTI

Bu olaydan yıllar sonra, 'Kitap Dokununca Yüreğe' isimli bir roman çıkaran Ali Uçar, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

YARIŞMADAN 2 BİN TL KAZANDI

Yarışmada ikinci baraj sorusuna kadar gelip 10 bin TL'lik ödül kazanan Uçar, "MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?" sorusuna yanlış cevabı verince 2 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

haberler.com/Olgun Kızıltepe

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