İtalya Roma'daki bir otelde ünlü spiker Diletta Leotta ile Can Yaman'ın görüntüleri ortaya çıktı!

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Yayınlanan haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.

Yaman geçtiğimiz günlerde İtalya'da sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için yediği 400 euro'luk ceza ile gündeme gelmişti.

DILETTA LEOTTA KİMDİR?



Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya geldi. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyunda.

Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Leotta'nın Instagram'da yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunuyor.