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İşte gerçek hayattaki Erşan Kuneri...

Erşan Kuneri Netflix'in en çok izlenen yerli içeriği olmuştu. Yayınlanmasının ardından birçok kez izlenen dizinin Erşan karakteri, bir vatandaşa benzetildi. Erşan Kuneri'ye benzetilen kişiyi gören bir sosyal medya kullanıcısı, paylaşım yaparak "Güney Dublin civarında size denk geldim" diyerek Cem Yılmaz'ı etiketledi. Fotoğraf karşısında Cem Yılmaz'dan cevap gecikmedi. Yılmaz, "Çok iyi" yorumunu yaptı.

Magazin 20.07.2022, 15:39
İşte gerçek hayattaki Erşan Kuneri...

ERŞAN KUNERİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz'ın bir hayranı yurt dışında Erşan Kuneri'ye benzeyen kişinin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak "Hocam güney Dublin civarında size denk geldim. Yeni sezon sandığımızdan da kısa zamanda geliyor sanırım" notunu yazdı. Ünlü komedyen de etiketlendiği paylaşımı görünce "Çok iyi" cevabını vererek kendi hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

#erşan kuneri #cem yılmaz #netflix
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