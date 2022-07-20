İşte gerçek hayattaki Erşan Kuneri...

ERŞAN KUNERİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz'ın bir hayranı yurt dışında Erşan Kuneri'ye benzeyen kişinin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak "Hocam güney Dublin civarında size denk geldim. Yeni sezon sandığımızdan da kısa zamanda geliyor sanırım" notunu yazdı. Ünlü komedyen de etiketlendiği paylaşımı görünce "Çok iyi" cevabını vererek kendi hesabından paylaştı.

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