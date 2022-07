İşte dünyada ve Türkiye’de bu yaza damga vuracak şarkılar

İple çektiğimiz yaz ayları nihayet geldi ve müzikseverler plajlarda bu yaz sezonunun nasıl bir enerji getireceğinin merakı içinde. 2022 yazına damga vurması beklenen şarkılar ve trendler, çokça merak edilen konuların başında geliyor. Spotify, yaz süresince kulaklarımızın pasını silecek şarkıları açıkladı.

Türkiye plajlarında rap, pop ve indie esintilerine hazır olun!

Türkiye’de ise rap sanatçısı Sefo’dan Tutsak, Derya Uluğ’dan Hadi Çal, Ece Mumay’dan Vanilya ve Oğuzhan Koç’tan Aşk Beni Yendi gibi Türkçe şarkıların yanı sıra, Purple Disco Machine’den In The Dark ve Black Eyed Peas & Shakira düeti DON’T YOU WORRY gibi yabancı şarkıların da 2022 yazının hitleri arasında yer alması bekleniyor. cakal’ın İmdat ve 2022’de çıkış yakalayan KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım adlı şarkıları da 2022 yazında kulaklara kazınacak şarkılar arasında. Evdeki Saat’ten Sustum ve Emircan İğrek’ten Kafa Tatili gibi şarkılar da Türkiye’de yaza sakin bir ruh katacak.

Yaz şarkıları: 2022 yazında tüm dünyada, birbirinden farklı müzik türlerinde, farklı modlara hitap edecek favori şarkılar arasında Harry Styles’tan As it Was, Beyoncé’dan Break My Soul, The Weeknd’den Take My Breath ve Post Malone ve Doja Cat ikilisinden yepyeni bir şarkı I Like You (A Happier Song) bulunuyor.

Bu yaz tüm dünyada ve Türkiye’de hangi şarkılar dinlenecek?

Spotify tarafından açıklanan ve bu yaza damga vurması beklenen global 2022 Songs of Summer hitlerini alfabetik sırayla aşağıda bulabilirsiniz:

About Damn Time - Lizzo

AMAZING - Rex Orange County

As it Was - Harry Styles

Big Energy - Latto

Die Hard - Kendrick Lamar, Blxst, Amanda Reifer

Ferrari - James Hype, Miggy Dela Rosa

First Class - Jack Harlow

F.N.F (Let's Go) - Hitkidd, GloRilla

I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat

Last Last - Burna Boy

No One Dies From Love - Tove Lo

Ojitos Lindos - Bad Bunny (feat. Bomba Estéreo)

Potion - Calvin Harris (with Dua Lipa, Young Thug)

PROVENZA - KAROL G

She Had Me At Heads Carolina - Cole Swindell

Something in the Orange - Zach Bryan

Sunroof - Nicky Youre, dazy

SUPERMODEL - Måneskin

The Dress - Dijon

WAIT FOR U - Future (feat. Drake, Tems)

İşte Türkiye’de 2022 yazına damga vurması beklenen Yaz Hitleri listesinden öne çıkan şarkılar:

Aşk Beni Yendi - Oğuzhan Koç

Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN

BREAK MY SOUL - Beyoncé

Boş İstasyonlar - Kahraman Deniz

DON'T YOU WORRY - Black Eyed Peas, Shakira

EVA & MIA - GOKO!

Falling Back - Drake

GELMEZSEN GELME - Lvbel C5

Hadi Çal - Derya Uluğ

In The Dark - Purple Disco Machine

İmdat - cakal

Kafa Tatili - Emir Can İğrek

Kaptan - Merve Özbey, Emrah Karaduman

Potion - Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug

Summer In New York - Sofi Tukker

Suçlarımdan Biri - Güneş

Sustum - Evdeki Saat

Take My Breath - The Weeknd

Tutsak - Sefo

Vanilya - Ece Mumay

Spotify’ın 2022 yılının yaz aylarında müzikseverlerin dilinden düşmeyecek şarkılara dair öngörüsü, global ve yerel küratör ekibinin şarkılara dair dinlenme sayıları, mevcut durum ve geleceğe yönelik tahminler gibi bir dizi faktöre dayanıyor.