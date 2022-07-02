İşte dünyada ve Türkiye’de bu yaza damga vuracak şarkılar
Oğuzhan Koç, Sefo, Evdeki Saat, Derya Uluğ, Emir Can İğrek ve cakal gibi sanatçıların şarkıları ile Türkiye, 2022 yazına hazır
İple çektiğimiz yaz ayları nihayet geldi ve müzikseverler plajlarda bu yaz sezonunun nasıl bir enerji getireceğinin merakı içinde. 2022 yazına damga vurması beklenen şarkılar ve trendler, çokça merak edilen konuların başında geliyor. Spotify, yaz süresince kulaklarımızın pasını silecek şarkıları açıkladı.
Türkiye plajlarında rap, pop ve indie esintilerine hazır olun!
Türkiye’de ise rap sanatçısı Sefo’dan Tutsak, Derya Uluğ’dan Hadi Çal, Ece Mumay’dan Vanilya ve Oğuzhan Koç’tan Aşk Beni Yendi gibi Türkçe şarkıların yanı sıra, Purple Disco Machine’den In The Dark ve Black Eyed Peas & Shakira düeti DON’T YOU WORRY gibi yabancı şarkıların da 2022 yazının hitleri arasında yer alması bekleniyor. cakal’ın İmdat ve 2022’de çıkış yakalayan KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım adlı şarkıları da 2022 yazında kulaklara kazınacak şarkılar arasında. Evdeki Saat’ten Sustum ve Emircan İğrek’ten Kafa Tatili gibi şarkılar da Türkiye’de yaza sakin bir ruh katacak.
Yaz şarkıları: 2022 yazında tüm dünyada, birbirinden farklı müzik türlerinde, farklı modlara hitap edecek favori şarkılar arasında Harry Styles’tan As it Was, Beyoncé’dan Break My Soul, The Weeknd’den Take My Breath ve Post Malone ve Doja Cat ikilisinden yepyeni bir şarkı I Like You (A Happier Song) bulunuyor.
Bu yaz tüm dünyada ve Türkiye’de hangi şarkılar dinlenecek?
Spotify tarafından açıklanan ve bu yaza damga vurması beklenen global 2022 Songs of Summer hitlerini alfabetik sırayla aşağıda bulabilirsiniz:
About Damn Time - Lizzo
AMAZING - Rex Orange County
As it Was - Harry Styles
Big Energy - Latto
Die Hard - Kendrick Lamar, Blxst, Amanda Reifer
Ferrari - James Hype, Miggy Dela Rosa
First Class - Jack Harlow
F.N.F (Let's Go) - Hitkidd, GloRilla
I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat
Last Last - Burna Boy
No One Dies From Love - Tove Lo
Ojitos Lindos - Bad Bunny (feat. Bomba Estéreo)
Potion - Calvin Harris (with Dua Lipa, Young Thug)
PROVENZA - KAROL G
She Had Me At Heads Carolina - Cole Swindell
Something in the Orange - Zach Bryan
Sunroof - Nicky Youre, dazy
SUPERMODEL - Måneskin
The Dress - Dijon
WAIT FOR U - Future (feat. Drake, Tems)
İşte Türkiye’de 2022 yazına damga vurması beklenen Yaz Hitleri listesinden öne çıkan şarkılar:
Aşk Beni Yendi - Oğuzhan Koç
Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
BREAK MY SOUL - Beyoncé
Boş İstasyonlar - Kahraman Deniz
DON'T YOU WORRY - Black Eyed Peas, Shakira
EVA & MIA - GOKO!
Falling Back - Drake
GELMEZSEN GELME - Lvbel C5
Hadi Çal - Derya Uluğ
In The Dark - Purple Disco Machine
İmdat - cakal
Kafa Tatili - Emir Can İğrek
Kaptan - Merve Özbey, Emrah Karaduman
Potion - Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug
Summer In New York - Sofi Tukker
Suçlarımdan Biri - Güneş
Sustum - Evdeki Saat
Take My Breath - The Weeknd
Tutsak - Sefo
Vanilya - Ece Mumay
Spotify’ın 2022 yılının yaz aylarında müzikseverlerin dilinden düşmeyecek şarkılara dair öngörüsü, global ve yerel küratör ekibinin şarkılara dair dinlenme sayıları, mevcut durum ve geleceğe yönelik tahminler gibi bir dizi faktöre dayanıyor.