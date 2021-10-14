İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi: Skyler Witschge! Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi güzelliğine hayran bırakıyor!
Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup gönlünü model Skyler Witschge’e kaptırdı. Skyler Witschge’in iddialı pozları gündem oldu.
Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup son olarak Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşamıştı.
Melisa Aslı Pamuk
Özyakup, ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.
Beşiktaşlı milli oyuncu Oğuzhan Özyakup model Skyler Witschge ile aşk yaşamaya başladı.
Özyakup yeni sevgilisiyle olan pozunu instagram hesabından yayınladı.
Özyakup'dan sonra aynı kareyi model de sayfasına taşıyarak, aşkını ilan etti.
İşte, Oğuzhan Özyakup ve model sevgilisi Skyler Witschge
İngiltere ve Hollanda'da yaşayan Witschge'ın sık sık İstanbul'a geldiği öğrenildi
Çiçeği burnunda sevgililer, geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir mekanda baş başa yemek yedi.
Instagram'da 14 bin takipçisi olan model paylaştığı karelerle de dikkat çekiyor.
İşte, Skyler Witschge'ın iddialı instagram paylaşımları...